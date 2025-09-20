Sergio Muniz e il colpo di fulmine con la compagna Morena Firpo | Ho perso la testa ero separato da poco

Metropolitanmagazine.it | 20 set 2025

Sergio Muniz e la compagna Morena Firpo sono una coppia stabile e i due sono diventati genitori di Yari. “ Ci siamo conosciuti il 21 giugno 2016. Avevo organizzato un  evento per lo yoga  e lo avevo invitato come ospite speciale ”, aveva raccontato la Firpo in un’intervista di coppia rilasciata al fianco dell’attore nell’aprile 2023 nel salotto di  Oggi è un altro giorno  su Rai 1. “ Ho avuto la sensazione di conoscerlo da sempre ”, aveva poi aggiunto, specificando anche come sia avvenuto il loro primo incontro:  “Non c’è stato un vero e proprio primo passo,  è stato tutto spontaneo ”. Sergio Muniz  è stato sposato con l’italiana  Beatrice Bernardin, sposata nel 2009. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

