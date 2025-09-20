Sergio Muniz e la compagna Morena Firpo sono una coppia stabile e i due sono diventati genitori di Yari. “ Ci siamo conosciuti il 21 giugno 2016. Avevo organizzato un evento per lo yoga e lo avevo invitato come ospite speciale ”, aveva raccontato la Firpo in un’intervista di coppia rilasciata al fianco dell’attore nell’aprile 2023 nel salotto di Oggi è un altro giorno su Rai 1. “ Ho avuto la sensazione di conoscerlo da sempre ”, aveva poi aggiunto, specificando anche come sia avvenuto il loro primo incontro: “Non c’è stato un vero e proprio primo passo, è stato tutto spontaneo ”. Sergio Muniz è stato sposato con l’italiana Beatrice Bernardin, sposata nel 2009. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sergio Muniz e il colpo di fulmine con la compagna Morena Firpo: “Ho perso la testa, ero separato da poco”