Seregno precipita con la betoniera nello scavo | operaio finisce in ospedale

Seregno (Monza e Brianza), 20 settembre 2025 – Infortunio sul lavoro questa mattina in un cantiere dove alcuni operai stavano lavorando al rifacimento di una strada. Erano le 10.35 quando in via Platone, a Seregno, una betoniera è precipitata in uno scavo aperto. Il conducente del mezzo è rimasto ferito ed è stato recuperato utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali). L’uomo è stato successivamente affidato al personale sanitario AREU e trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Terminate le operazioni di soccorso, si è provveduto alla messa in sicurezza del mezzo coinvolto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

