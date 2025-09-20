Serdar a DAZN | Oggi meritavamo i tre punti Abbiamo davvero dei bei giocatori ma soprattutto lottiamo come squadra

Serdar ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Verona Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Serdar ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Verona Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Li faremo questi tre punti se saremo compatti come eravamo oggi. Oggi meritavamo i tre punti come settimana scorsa». ATTACCO VELOCE – «Abbiamo davvero dei bei giocatori che ci fanno divertire e che sono difficili da affrontare, lottiamo come una squadra.». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

