serbia maxi parata militare a belgrado con oltre 10mila soldati

Grande parata militare a Belgrado, capitale della Serbia: messi in mostra carri armati, sistemi missilistici e aerei da combattimento in quella che i funzionari hanno descritto come la più grande dimostrazione di forza militare della storia del Paese. Il presidente Aleksandar Vucic ha assistito alla parata, che ha visto la partecipazione di circa 10.000 soldati, affermando che questa dimostrazione di forza sottolinea la capacità della Serbia di difendere la propria indipendenza e sovranità e di fungere da deterrente contro qualsiasi aggressore straniero. La Serbia è circondata principalmente da Stati membri della Nato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
