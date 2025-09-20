Serbia maxi parata con oltre 10mila militari voluta dal presidente Vucic | Dimostrazione di forza
Oltre 10mila militari, 2.500 armamenti, più di 600 mezzi militari. Sono i numeri della maxi parata militare serba che oggi 20 settembre si è svolta a Belgrado. Voluta dal presidente Aleksandar Vucic per dimostrare il potenziamento delle forze armate della Serbia, è durata circa due ore ed è stata trasmessa in diretta dalla tv pubblica Rts. Alla parata, intitolata “La forza dell’unità”, sono stati messi in mostra anche 70 velivoli tra caccia bombardieri ed elicotteri, e 20 unità della flottiglia fluviale. Viene descritta dai funzionari serbi come la più grande dimostrazione di forza militare della storia del Paese, ma non sono mancate dure critiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Serbia, maxi parata militare a Belgrado con oltre 10mila soldati
