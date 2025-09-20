Serata da incubo al pronto soccorso di Como | un uomo molesta pazienti e medici poi si spoglia e fa i bisogni per terra

Ilgiorno.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Como, 20 settembre 2025 – Attimi di panico, ieri sera al pronto soccorso dell’ospedale di San Fermo della Battaglia. Intorno alle 22 le volanti della polizia sono intervenute al nosocomio a causa di un uomo di 55 anni, francese in Italia senza fissa dimora, che era entrato senza aver bisogno di cure mediche, molestando pazienti e medici, poi si era denudato e aveva iniziato ad effettuare bisogni fisiologici sul pavimento della sala d'attesa dell'ospedale.  Uno degli addetti alla sicurezza dell'azienda Asst Lariana di Como ha riferito agli agenti che già dal pomeriggio l'uomo stazionava all'interno dell'ospedale e che, durante il tempo trascorso lì, aveva importunato pazienti e sanitari, chiedendo denaro e disturbando il regolare svolgimento dell'attività ospedaliera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

