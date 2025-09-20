Sequestrato per divertimento torturato e gettato in piscina L' orrore sul disabile

Una vicenda terribile arriva da Pompei (Napoli), dove due persone finite in manette sono accusate di avere sequestrato un disabile per ore e di averlo sottoposto a torture disumane con il solo scopo di divertirsi: nei confronti dei responsabili è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Stando a quanto ricostruito dagli uomini del commissariato di Pompei, i fatti risalgono al mese di agosto del 2024, quando il disabile fu intercettato per strada e costretto contro la propria volontà a salire a bordo di un'auto. In quella circostanza, si legge nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata, i due indagati misero un braccio intorno al collo alla vittima e coprirono la sua bocca per impedirgli di gridare e chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sequestrato per divertimento, torturato e gettato in piscina. L'orrore sul disabile

In questa notizia si parla di: sequestrato - divertimento

Disabile sequestrato in casa per divertimento: due arresti

Disabile sequestrato, torturato e buttato in piscina per divertimento: due arresti a Pompei

Orrore a Torre Annunziata: uomo con disabilità sequestrato, picchiato e gettato in piscina per divertimento

#Disabile sequestrato, segregato in casa e sottoposto a ripetute violenze per divertimento a #TorreAnnunziata: 2 le persone arrestate per sequestro e lesioni personali. I fatti risalgono al 2024. Foto repertorio Vai su Facebook

#Disabile sequestrato, segregato in casa e sottoposto a ripetute violenze per divertimento a #TorreAnnunziata: 2 le persone arrestate per sequestro e lesioni personali. I fatti risalgono al 2024. Foto repertorio - X Vai su X

Torre Annunziata, disabile sequestrato per ore e gettato in piscina dopo le violenze: due arresti; Disabile sequestrato, torturato e buttato in piscina per divertimento: due arresti a Pompei; Sequestrato per divertimento, torturato e gettato in piscina. L'orrore sul disabile.

Disabile sequestrato e torturato per divertimento a Pompei, due arresti - La persona disabile sarebbe stata trattenuta per circa due ore, offesa con insulti, percossa e gettata in piscina ... Scrive tg.la7.it

Disabile sequestrato in casa per ore per divertimento - Una persona con disabilità è stata sequestrata in strada, trattenuta per ore in un'abitazione, costretta a subire ripetute violenze e alla fine gettata in una pisci ... Segnala corrieredellosport.it