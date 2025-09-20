Sequestrata area di 2000 metri quadrati lungo il fiume Sele
Tempo di lettura: < 1 minuto Un’area di circa 2.000 metri quadrati è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Capaccio-Paestum, in collaborazione con le Guardie Zoofile Ambientali dell’Accademia Kronos, a seguito della distruzione della vegetazione spondale e ripariale lungo la riva destra del fiume Sele, nel comune di Eboli, in provincia di Salerno. Un imprenditore è stato denunciato per danneggiamento, violazioni alla normativa ambientale e paesaggistica, e per distruzione di bellezze naturali. Il blitz è scattato nell’ambito dell’attività di controllo e tutela del territorio all’interno dell’Ente Riserve “Foce Sele-Tanagro” e “Monti Eremita Marzano”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: sequestrata - area
Eboli: sequestrata area di riserva attrezzi da taglio, denunciate tre persone per danneggiamento
Cani e gatti nel rogo al Centro Direzionale: “Alcuni sono morti, salviamo quelli nell’area sequestrata”
Tivoli Terme. Proseguono le operazioni dei Carabinieri sui controlli alle discariche abusive in località Cesurni. Sequestrata un’area di 700 mq.
Maxi discarica abusiva a Primavalle: sequestrata area di oltre 6mila metri quadri https://ilfaroonline.it/2025/09/18/maxi-discarica-abusiva-a-primavalle-sequestrata-area-di-oltre-6mila-metri-quadri/618226/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #no - X Vai su X
Sequestrata l'area del cantiere di via Bonifica in attesa di chiarire alcuni aspetti tecnici Vai su Facebook
Eboli, sequestrata area di 2000 metri quadrati lungo il fiume Sele; Incendio a Fiumicino: rifiuti pericolosi nel cantiere navale, sequestrata area di 600 metri quadrati; SAN GIORGIO DELLE PERTICHE | SEQUESTRATA UNA DISCARICA ABUSIVA DI 2000 METRI QUADRI.
Capaccio Paestum, rifiuti interrati vicino al fiume: sequestrata area di 2000 mq - Militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Paestum, congiuntamente al Nucleo Provinciale delle Guardie Giurate Ambientali dell’Accademia Kronos – sezione di Salerno, hanno sequestrato ... Da ilmattino.it
Discarica abusiva, sequestrata un’area di duemila metri quadri a Grosseto - Grosseto, 29 novembre 2024 – Sequestrata a Grosseto un'area di 2mila metri quadri che era stata adibita a discarica abusiva: 3 le imprese coinvolte, i cui responsabili sono stati denunciati dai ... Scrive lanazione.it