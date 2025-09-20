sequestrata area di 2000 metri quadrati lungo il fiume sele

Tempo di lettura: < 1 minuto Un’area di circa 2.000 metri quadrati è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Capaccio-Paestum, in collaborazione con le Guardie Zoofile Ambientali dell’Accademia Kronos, a seguito della distruzione della vegetazione spondale e ripariale lungo la riva destra del fiume Sele, nel comune di Eboli, in provincia di Salerno. Un imprenditore è stato denunciato per danneggiamento, violazioni alla normativa ambientale e paesaggistica, e per distruzione di bellezze naturali. Il blitz è scattato nell’ambito dell’attività di controllo e tutela del territorio all’interno dell’Ente Riserve “Foce Sele-Tanagro” e “Monti Eremita Marzano”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

