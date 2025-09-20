Separazione delle carriere Rizzo | È politica vs finanza
AGI - "Il tema della separazione delle carriere è una lotta per interposto oggetto tra la politica e la magistratura. È del tutto evidente che dopo la fine della prima Repubblica l' economia globalizzata, la finanza e gli interessi economici dei grandi gruppi e delle banche hanno preso il sopravvento sulla politica, e nell'enorme spazio lasciato vuoto dall'inefficienza della politica si è inserita la magistratura. Il tema non è tanto, o perlomeno non solo, lo scontro tra la politica e la magistratura, ma tra politica ed economia neoliberista, grande finanza e interessi particolari. In questo caso, Marco Rizzo sta con la politica e con la riforma della giustizia, anche nell'ottica di avere una giustizia certa e giusta da dare a tutti i cittadini". 🔗 Leggi su Agi.it
