separazione delle carriere meloni pensa al referendum rebus sul premierato

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si dice pronto a "stappare uno di quelli buoni" perché è convinto che l’ormai certo referendum sulla riforma della giustizia andrà a finire bene. Certo, nella maggioranza ci hanno sperato fino all’ultimo di evitare il ricorso alle urne, sempre scivoloso come insegnano i casi Renzi e Cgil con il Jobs Act, ma i due terzi dell’emiciclo di Montecitorio non sono stati raggiunti e dunque la parola passa agli italiani. Ieri, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani (manca un ultimo passaggio, scontato, al Senato e la riforma, cara a Berlusconi, sarà a portata di mano) ha annunciato "la nascita dei comitati per il sì". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

