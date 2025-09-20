Separazione delle carriere dei magistrati perché se ne parla tanto?
Separazione delle carriere: ok della Camera. Meloni: “Andiamo avanti”, Tajani: “Per Berlusconi”. Il ddl costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale (sulla separazione delle carriere dei magistrati ordinari) e istituzione della Corte disciplinare è stato approvato oggi dalla Camera in terza lettura. A Montecitorio il via libera alla separazione delle carriere con 243 sì e 109 no. Si tratta della terza lettura. La maggioranza assoluta, che è stata raggiunta, è sufficiente al prosieguo dell’iter della riforma costituzionale che ora attende l’ultimo ok da Palazzo Madama. Non è invece stata centrata, come previsto, la maggioranza dei due terzi che avrebbe precluso il referendum. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: separazione - carriere
