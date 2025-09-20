Separazione delle carriere dei magistrati perché se ne parla tanto?

Separazione delle carriere: ok della Camera. Meloni: "Andiamo avanti", Tajani: "Per Berlusconi". Il ddl costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale (sulla separazione delle carriere dei magistrati ordinari) e istituzione della Corte disciplinare è stato approvato oggi dalla Camera in terza lettura. A Montecitorio il via libera alla separazione delle carriere con 243 sì e 109 no. Si tratta della terza lettura. La maggioranza assoluta, che è stata raggiunta, è sufficiente al prosieguo dell'iter della riforma costituzionale che ora attende l'ultimo ok da Palazzo Madama. Non è invece stata centrata, come previsto, la maggioranza dei due terzi che avrebbe precluso il referendum.

Separazione delle carriere: verso una riforma costituzionale decisiva

Separazione delle carriere, Salvini: “Riforma storica, come promesso”

Separazione delle carriere, Fratoianni (Avs): "Lo scopo è attaccare l'autonomia della magistratura" – Il video

separazione carriere magistrati perch233Riforma giustizia e separazione carriere: cosa cambia in 7 punti - Verso l'approvazione finale della riforma costituzionale sulla giustizia che introduce la separazione delle carriere tra giudici e PM, una nuova Corte disciplinare e la ridefinizione del CSM. Secondo ticonsiglio.com

separazione carriere magistrati perch233Separazione carriere dei magistrati : "Riforma di civiltà" - E’ cominciato ieri pomeriggio nella sala consiliare della Provincia, a palazzo Banci Buonamici, il convegno nazionale dell’Unione Camere penali ... Lo riporta lanazione.it

