È un vero e proprio tour de force quello iniziato dall’Arezzo ieri sera contro il Guidonia al Comunale. Martedì, infatti, il Cavallino torna subito in campo a Piancastagnaio contro la Pianese per il primo turno infrasettimanale della stagione 202526. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.30. I biglietti per il settore ospiti sono in vendita fino alle 19 di lunedì sul sito di CiaoTickets al costo di 16,50: sono già all‘incirca 200 i tagliandi staccati. Ci saranno appena tre giorni, poi, per poter preparare il turno successivo, in programma sabato 27 in casa contro il Carpi alle ore 17.30. Quella contro gli emiliani sarà anche l’ultima sfida del mese di settembre: il mese di ottobre per la squadra di Bucchi (nella foto) comincerà invece con la trasferta di Rimini, fissata per venerdì 3 ottobre alle ore 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Senza respiro: martedì in campo sull’Amiata