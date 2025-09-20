Senago usa il mezzo della ditta per…scaricare la poltrona in strada

Ilnotiziario.net | 20 set 2025

Senago, usa il mezzo della ditta per.scaricare la poltrona in strada. Doveva liberarsi di una poltrona e, approfittando del furgone della ditta, l’ha scaricata per strada. Altro incivile beccato e denunciato dalla Polizia Locale. L’episodio risale al mese di agosto quando i sistemi di rilevamento, posizionati in via Benedetto Croce, hanno immortalato un uomo scendere . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

