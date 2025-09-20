Continuano a girare le voci che i Coma Cose si siano ufficialmente lasciati. A dare ulteriore conferma è Deianira Marzano, che ha ripubblicato un messaggio di un fan che chiedeva informazioni sulla coppia. Qualche tempo fa Fausto Lama aveva smesso di seguire California, che era stata paparazzata con un altro qualche mese fa. Coma Cose ufficialmente lasciati? Cosa sappiamo. Infatti, nelle storie postate da Deianira Marzano pare che il duo musicale abbia definitivamente chiuso i rapporti personali. “Lei sta con un un’altra persona, Hanno soltanto un rapporto lavorativo”, ha specificato. Insomma, continueremo a sentire le loro canzoni, ma i due non sarebbero più sposati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sempre più indizi confermano che i Coma Cose si sono lasciati