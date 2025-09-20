Semplici pronostica la lotta scudetto: «Inter favorita insieme a quella squadra, un gradino sotto metto.». Le parole del tecnico ex Cagliari. Interpellato da 1 Station Radio, Leonardo Semplici, ex allenatore di Spal e Cagliari, ha offerto il suo punto di vista sulla lotta Scudetto nella Serie A in corso. Secondo Semplici, le principali favorite per il titolo restano il Napoli di Antonio Conte e l’ Inter di Cristian Chivu, entrambe squadre con esperienza, qualità e una rosa di alto livello, che le pone un gradino sopra le altre contendenti. L’allenatore ha evidenziato come, nonostante la competitività di altre formazioni, sia evidente il vantaggio di Napoli e nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Semplici pronostica la lotta scudetto: «Inter favorita insieme a quella squadra, un gradino sotto metto…»