Semplici pronostica la lotta scudetto | Inter favorita insieme a quella squadra un gradino sotto metto…
Semplici pronostica la lotta scudetto: «Inter favorita insieme a quella squadra, un gradino sotto metto.». Le parole del tecnico ex Cagliari. Interpellato da 1 Station Radio, Leonardo Semplici, ex allenatore di Spal e Cagliari, ha offerto il suo punto di vista sulla lotta Scudetto nella Serie A in corso. Secondo Semplici, le principali favorite per il titolo restano il Napoli di Antonio Conte e l’ Inter di Cristian Chivu, entrambe squadre con esperienza, qualità e una rosa di alto livello, che le pone un gradino sopra le altre contendenti. L’allenatore ha evidenziato come, nonostante la competitività di altre formazioni, sia evidente il vantaggio di Napoli e nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: semplici - pronostica
Semplici pronostica: «Indipendentemente da Lookman, l’Inter sarà la principale antagonista del Napoli. Vi spiego perché»
Pronto per giocare a Fubal? Da oggi, 9 settembre, puoi pronosticare i risultati di Atalanta-Lecce, in programma il 14 settembre. Non perdere l'occasione di vincere fantastici premi: gioca, pronostica, vinci. Scopri il regolamento completo e iscriviti su fubal.eco - facebook.com Vai su Facebook
La guida di alla lotta scudetto della Serie A 2023/24; Semplici pronostica: «Indipendentemente da Lookman...».
TMW - Semplici: "Se il Napoli continuerà così vincerà lo scudetto. Gioca un calcio europeo" - Leonardo Semplici, durante un congresso per gli allenatori fiorentini all'Hotel Mediterraneo, ha parlato in esclusiva a TuttomercatoWeb. Da m.tuttomercatoweb.com