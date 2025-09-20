Semplici non ha dubbi sullo scudetto | Due squadre partono un gradino avanti rispetto a tutte le altre La sua griglia

Semplici, l’analisi del tecnico sulla Serie A: i nerazzurri e i partenopei hanno qualcosa in più, ma elogia la partenza dei bianconeri. A campionato appena iniziato, è tempo dei primi bilanci e delle prime, autorevoli previsioni. A tracciare una griglia di partenza per la corsa allo Scudetto è l’esperto allenatore Leonardo Semplici, intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica “1 Football Club” su 1 Station Radio. Il tecnico toscano, con un passato su diverse panchine importanti come quelle di Pisa e Spal, ha analizzato i valori in campo, individuando una coppia di favorite ma spendendo parole importanti per la Juve di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Semplici non ha dubbi sullo scudetto: «Due squadre partono un gradino avanti rispetto a tutte le altre». La sua griglia

Semplici: "Lucca titolare con la Fiorentina, ecco perché. Scudetto? Occhio alle piccole..." - Mister Leonardo Semplici è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Fiorentina e Napoli hanno due bravissimi allenatori ... Da tuttonapoli.net