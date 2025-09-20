Sei ordinazioni diaconali a Novara

Sei nuovi diaconi in diocesi. La cerimonia di ordinazione è avvenuta questa mattina, sabato 20 settembre, nella cattedrale di Novara svolta dal vescovo Franco Giulio Brambilla.Questi gli ordinandi: Luca Ariola, 32 anni, della parrocchia di San Martino a Masera; stessa provenienza per Francesco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

La Chiesa di Novara in festa per sei nuovi diaconi; Sabato 20 settembre le ordinazioni diaconali in Cattedrale; Il vescovo Franco Giulio Brambilla ordinerà diaconi sei seminaristi della diocesi di Novara.

sei ordinazioni diaconali novaraDiocesi: Novara, in mattinata mons. Brambilla presiede l’ordinazione di sei diaconi in formazione verso il sacerdozio - È in programma nella mattinata di oggi, nella cattedrale di Novara, la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Franco Giulio Brambilla nel corso della quale verranno ordinati diaconi sei stude ... Segnala agensir.it

