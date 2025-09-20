Segnalo disservizi fognari e vengo aggredito verbalmente disponibile a un confronto il consigliere Signorino
Il consigliere del III Quartiere Nunzio Signorino aggredito verbalmente da un tecnico dell'Amam. E' quanto sottolinea in una nota l'esponente politico. "A seguito delle continue segnalazioni da parte dei cittadini della Terza Circoscrizione riguardo a fuoriuscite di acqua potabile e liquami. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
