Netflix si trova nuovamente al centro di una controversia, questa volta in Polonia. L’autorità di regolamentazione polacca UOKiK ha avviato un procedimento amministrativo contro il colosso dello streaming per aver modificato i prezzi dell’abbonamento unilateralmente, senza il consenso degli utenti. Questa pratica, seppur diffusa, non è del tutto legale e potrebbe costare a Netflix una multa salata, fino al 10% del suo fatturato, corrispondente a centinaia di milioni di euro. Tomasz Chrostny, presidente di UOKiK, ha sottolineato l’importanza del consenso esplicito e informato dell’utente per qualsiasi modifica contrattuale, incluso il prezzo del servizio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Se usi Netflix potresti ricevere un rimborso sul tuo conto corrente: sta rischiando grosso