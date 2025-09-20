Se rinasco voglio essere Jovanotti Mengoni? Era un ragazzino su cui nessuno avrebbe investito io invece l’ho capito ma è stato irriconoscente | parla Morgan
Morgan show, ancora una volta. Ospite della prima puntata della nuova stagione di “ Ciao Maschio”, il programma di Nunzia De Girolamo in onda oggi, sabato 20 settembre, su Rai1, il cantautore si è lasciato andare a una serie di affermazioni polemiche che toccano alcuni dei nomi più importanti della musica italiana. Il bersaglio principale dell’artista è Marco Mengoni. Morgan ne rivendica la scoperta, lamentando una totale mancanza di gratitudine:”Per esempio Marco Mengoni esiste perché l’ho scoperto io, non l’ha mai detto nessuno e non lo dicono”, ha dichiarato. “Mengoni se non ci fossi stato io non esisterebbe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
