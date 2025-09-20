Se hai più di 40 anni e non riesci a dimagrire potresti avere un problema che risolve a tavola

Superati i 40 anni, molti notano un cambiamento nel proprio corpo. Ci si sente più gonfi, si dorme peggio, ci si stanca prima e, soprattutto, il peso diventa più difficile da gestire. La dieta che “ha sempre funzionato” sembra non dare più risultati e, a volte, nonostante gli sforzi, si prendono chili di troppo senza capirne il motivo. Non si tratta di pigrizia o sfortuna, ma di fisiologia. Dopo i 40 anni, e ancor di più durante la perimenopausa e la menopausa, si verifica un calo graduale degli estrogeni, che influenza direttamente il metabolismo basale, la distribuzione del grasso e la risposta insulinica. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Se hai più di 40 anni e non riesci a dimagrire potresti avere un problema (che risolve a tavola)

In questa notizia si parla di: anni - riesci

Hai tra gli 11 e i 13 anni e non riesci a staccare gli occhi dai libri? Allora non ti resta che unirti al nostro fantastico gruppo di lettura! Un’occasione per scambiarci ottimi consigli letterari e non solo. Ti aspettiamo! Il prossimo incontro: 3 ottobre ore 17.00 Vai su Facebook

Stefano Corti, festa per i 40 anni: "La vita non è quello che hai, contano i ricordi che ti porti dentro" - Party con la compagna Bianca Atzei e il figlio Noa tra torte ironiche, palloncini e tanti amici: "Mi sento ricco anzi ricchissimo. Scrive ilgiorno.it

Lutto per Gianni Morandi, è morto lo storico manager Luigi Zannoni: “Insieme per 40 anni, grazie per tutto quello che hai fatto per me” - È morto Luigi Zannoni, suo storico manager e collaboratore per oltre quasi 40 anni di carriera. Secondo ilfattoquotidiano.it