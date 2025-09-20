Sdraio ed ombrelloni ' abusivi' scatta il sequestro
Erano ben due file di ombrelloni e sdraio posizionate oltre i limiti di quanto indicato in concessione e da lì è scattato il sequestro.E' quanto accaduto presso il ‘Lido Domizia’ di Viale delle Agavi a Baia Felice dove. all'esito di un controllo del nucleo carabinieri forestali di Sessa Aurunca. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In pochi secondi, una tromba d'aria ha spazzato via il lido balneare a marina di Ugento, in provincia di Lecce. Il tornato, che si è abbattuto dopo la mezzanotte dell'11 settembre sul Salento, ha spazzato via lettini, sedie a sdraio e ombrelloni.
Nuova notte di Libeccio: via sdraio e ombrelloni e il mare 'mangia' la spiaggia. I balneari: "Dispendio di energie senza alcuna entrata economica"
