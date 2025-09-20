Scuole in Lombardia 9 crolli in un anno | metà sono senza agibilità o prevenzione incendi

MILANO – Un fondo da 3 miliardi di euro in legge di bilancio per la messa in sicurezza nelle scuole, nuove indagini diagnostiche di soffitti e solai, per realizzare altre palestre e mense e per dotare finalmente di impianti di condizionamento tutte aule scolastiche. Lo ha chiesto Cittadinanzattiva al Governo, nel corso della presentazione del XXIII Rapporto “Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola“. Cosa dicono i dati? Premettendo che, col Pnrr, molti interventi sono stati fatti anche in Lombardia, per la prevenzione antincendio, l’efficientamento energetico, il rinnovamento degli ambienti o la realizzazione di nuove strutture, tra settembre 2024 e settembre 2025 si sono verificati comunque 9 episodi di crolli, in altrettante scuole lombarde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scuole in Lombardia, 9 crolli in un anno: metà sono senza agibilità o prevenzione incendi

In questa notizia si parla di: scuole - lombardia

