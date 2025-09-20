Scuole di montagna Valditara lancia il Piano Casa per docenti | In Piemonte c’è una drammatica penuria di docenti disposti a spostarsi li aiutiamo

L'altopiano di Sauze d'Oulx, a 1500 metri di quota, ha ospitato ieri l'inaugurazione del nuovo plesso scolastico finanziato con risorse del PNRR, della Regione Piemonte e del Comune. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha sottolineato l'importanza strategica dell'intervento: "Dobbiamo salvare le scuole di montagna. È l'unico modo per tenerla viva". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it