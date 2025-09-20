Scuole di montagna | nuove misure per sostegno incentivi e servizi all’infanzia

Oggi 20 settembre 2025 entra in vigore la Legge 12 settembre 2025, n. 131, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 218 del 19 settembre). La legge riguarda le scuole di montagna e rafforza gli strumenti per valorizzare i territori montani, intervenendo sul ruolo degli istituti, considerati presidi educativi e sociali fondamentali per le comunità . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: scuole - montagna

Scuole di montagna, verso l’approvazione: più punti in graduatoria, agevolazioni mobilità e finanziamenti per affitto e acquisto casa

Scuole di montagna: novità in vista per docenti, punteggi agiuntivi e aiuti per la casa

Scuole di montagna, c’è ok della Camera: più punti in graduatoria, agevolazioni mobilità e finanziamenti per affitto e acquisto casa

Scuole di montagna: più punti in graduatoria per docenti e ATA, fino a 3.500 euro per affitto o mutuo. La LEGGE in Gazzetta Ufficiale - X Vai su X

Buongiorno si allega il programma completo delle "Settimane della montagna", una serie di iniziative sul tema della montagna promosse dai comuni della Valgandino. A Casnigo si terranno in particolare: lunedì 15 settembre Scuole primarie di Cazzano Sant’ Vai su Facebook

Scuole di montagna: più punti in graduatoria per docenti e ATA, fino a 3.500 euro per affitto o mutuo. La LEGGE in Gazzetta Ufficiale; Montagna, una nuova legge dopo 30 anni: principi, sfide e risorse per il futuro; La nuova Legge Montagna 2025: Strategie, Risorse e Futuro per le Terre Alte d’Italia.

Scuole di montagna: più punti in graduatoria per docenti e ATA, fino a 3.500 euro per affitto o mutuo. La LEGGE in Gazzetta Ufficiale - 131 – Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane – è stata pubblicata nella ... orizzontescuola.it scrive

Scuole di montagna: "Futuro nell’innovazione" - L’appello alle istituzioni: "Non si guardi ai numeri, si deve investire". Riporta ilgiorno.it