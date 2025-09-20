Scuole di montagna | Futuro nell’innovazione

Solamente scuole efficienti e innovative potranno dare un futuro florido alla montagna. E per questo servono investimenti e azioni mirate. Lo dice l’ Uncem Lombardia che chiede di gestire le conseguenze della denatalità tenendo conto delle peculiarità di queste zone con riguardo all’innovazione. Il futuro della montagna passa per scuole dell’obbligo e istituti superiori al passo con i tempi, inclusivi e innovativi, nella didattica e nelle opportunità, in grado di formare le nuove generazioni e di garantire un servizio efficiente alle famiglie. Nel dibattito che accompagna l’inizio del nuovo anno scolastico si inserisce Uncem Lombardia per focalizzare l’attenzione sulle problematiche delle scuole di montagna nel presente, ma soprattutto in prospettiva futura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

