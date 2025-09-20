Scuolabus ribaltato in Friuli è di Angri l' educatrice-eroina che ha salvato i bimbi

È originaria di Angri, Rosa Ingenito, l'educatrice che ha salvato i bambini dello scuolabus ribaltato tra Buja e Treppo Grande, ad Udine, in Friuli Venezia Giulia. La 62enne, tenacemente, ha recuperato i piccoli alunni, facendoli uscire senza creare panico e in sicurezza, fino all'arrivo dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

