Scuola pubblica costi privati | quando il diritto all’istruzione diventa uno sforzo economico insostenibile

Il ritorno a scuola rappresenta ogni anno un vero e proprio salasso per le famiglie italiane. Nel 2025, i costi legati all'istruzione continuano a crescere, costringendo genitori e studenti a fare i conti con spese sempre più elevate. Tra libri, materiale scolastico, zaini e attività extracurricolari, la cifra media per studente supera i 1.300 euro

Scuola | Assistenza educativa agli studenti disabili, la Provincia pubblica il bando per enti del terzo settore

In Sicilia stop ai “diplomifici”, la Regione stringe sui controlli per le scuole paritarie. L’assessore Turano: “Stiamo lavorando per una scuola pubblica che punti su legalità e qualità”

La responsabilità dei docenti nella scuola pubblica: aspetti civili, penali e disciplinari

Realizzare aule in legno e mettere piante vere dentro le aule, a mio parere, facilita il benessere scolastico. Ed entro pochi mesi termineremo una nuova super aula sperimentale, completamente in legno! È una scuola pubblica, siamo in Veneto, colli euganei

Cisl, 'scuola pubblica non può essere appaltata a privati'; Università: dopo la sanità, anche nel campo dell'istruzione si strizza l'occhio al privato.; Stipendi pubblici e privati a confronto: la scuola resta fanalino di coda, ma quanto è ampio il distacco? Tutti i numeri su stipendi, dinamiche e differenze.

Cisl, 'scuola pubblica non può essere appaltata a privati' - Lo dichiara la segreteria della Cisl scuola Valle d'Aosta dopo aver appreso la notizia che il comune di Champdepraz ha

La scuola per Valditara: meno istruzione a misura dei privati - Quando il leghista Giuseppe Valditara è stato nominato ministro dell'Istruzione gli è stato dato un compito che la destra sapeva avrebbe portato a termine: cedere la scuola pubblica alle aziende