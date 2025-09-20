Scuola le nuove regole Cellulari e dress code Scattano le prime ’sanzioni’

Lanazione.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano i primi provvedimenti su telefoni cellulari e " dress code " a scuola. Le segnalazioni riguardano l’ Itet Capitini di Perugia, che per entrambi gli aspetti ha adottato provvedimenti specifici e il debutto a scuola è stato sufficiente a far scattare le prime misure. Sono un paio, infatti, le "note" elevate nei confronti di altrettanti studenti, per l’utilizzo dei telefoni cellulari in classe in momenti non consentiti e una decina le "annotazioni" di un docente in una classe per la questione dell’abbigliamento ritenuto "non consono". Temi che stanno scaldando – e non poco – questo debutto di anno scolastico sia in Umbria che nel resto del Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

