Scuola la neuropsichiatra | Nel campo del sostegno la continuità didattica deve essere un pilastro

Firenze, 20 settembre 2025 – Sul problema mai risolto della continuità nel sostegno dell’alunno e della sua classe abbiamo intervistato la dottoressa Nerina Landi, neuropsichiatra infantile, già dirigente ASL 10 Firenze, docente al Centro Studi ‘Martha Harris’ nella nostra città e psicoterapeuta infanzia adolescenza. Partendo dalla vicenda di Luca, studente con disabilità di Barberino di Mugello a cui quest’anno è stata negata la consolidata continuità didattica nel sostegno: quali sono le possibili ripercussioni psicologiche, sociali e sugli apprendimenti che in simili casi si possono verificare su uno studente in base alla Sua pluriennale esperienza di neuropsichiatra infantile? “La continuità didattica nel lavoro di sostegno dovrebbe costituire un pilastro della programmazione didattica se si verificano alcune condizioni: un incontro positivo tra insegnante e alunno, una buona integrazione dell'insegnante con il gruppo classe, una buona integrazione dell'insegnante nel team di tutti i docenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it