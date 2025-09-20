Scuola Internazionale di Comics Torino Presenta ZETA un progetto multimediale che parte da Torino – Appuntamento il 26 settembre alle ore 14,30

La fiction contemporanea ha come vocazione quella di intrecciare diversi media per ampliare gli universi narrativi. In altre parole, è sempre più spesso crossmediale o transmediale. Proprio in quest’ottica venerdì 26 Settembre dalle 14:30 alle 17:30, per inaugurare il nuovo anno accademico, SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS di Torino ha organizzato un incontro con gli autori unico nel suo genere. Si tratta di un incontro aperto a tutti, che mostrerà in anteprima “ZETA – A Space Cosmic Opera”, un progetto nato come fumetto collaborativo di autori e autrici provenienti da esperienze editoriali con prestigiose case editrici nazionali e internazionali come Marvel, DC, Bao, Sergio Bonelli, Dupuis, BOOM! Studios e altri. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

