Scuola Internazionale di Comics Torino Presenta ZETA un progetto multimediale che parte da Torino – Appuntamento il 26 settembre alle ore 14,30
La fiction contemporanea ha come vocazione quella di intrecciare diversi media per ampliare gli universi narrativi. In altre parole, è sempre più spesso crossmediale o transmediale. Proprio in quest’ottica venerdì 26 Settembre dalle 14:30 alle 17:30, per inaugurare il nuovo anno accademico, SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS di Torino ha organizzato un incontro con gli autori unico nel suo genere. Si tratta di un incontro aperto a tutti, che mostrerà in anteprima “ZETA – A Space Cosmic Opera”, un progetto nato come fumetto collaborativo di autori e autrici provenienti da esperienze editoriali con prestigiose case editrici nazionali e internazionali come Marvel, DC, Bao, Sergio Bonelli, Dupuis, BOOM! Studios e altri. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
BABELLO FEST diventa GRAPHIC NOVELLO grazie alla collaborazione con Scuola Internazionale di Comics Torino: appuntamento domenica 6 luglio
Settimana corta a scuola, benefici ridotti. Una ricerca internazionale smonta il mito e apre il dibattito: cosa succede quando la scuola chiude il venerdì?
Napoli capitale mondiale dell’IA a scuola: a ottobre il summit internazionale che ridisegna la didattica tra innovazione, responsabilità e inclusione
Il 27 e 28 settembre Silvia Vecchini sarà alla Scuola Internazionale d'Illustrazione per condurre la seconda edizione del laboratorio di scrittura "Ricamare versi, cucire storie". Un'occasione per presentare anche il saggio appena uscito "C'è una poesia che ti as
GLI OPEN DAYS DI SCUOLA INTERNAZIONALE di COMICS TORINO; “Punti di fuga”: la mostra di fine anno alla Scuola Internazionale di Comics; IllustrAzioni per Gaza: oltre 70 illustratrici e illustratori in mostra per sostenere i bambini e le famiglie palestinesi.
Scuola Internazionale di Comics, il futuro creativo comincia qui - Fondata nel 1979 dal fumettista Dino Caterini, la Scuola Internazionale di Comics è oggi una realtà educativa solida, capillare e riconosciuta in tutta Italia per la qualità della sua proposta ... ilmessaggero.it scrive
Open Day della Scuola Internazionale di Comics - 30 alle ore 15, è in programma Open Day della Scuola Internazionale di Comics a Genova ( Via S. Come scrive mentelocale.it