Scuola ‘Destinazione Sapere’ | prof e dirigenti ‘a lezione’ di viaggi d’istruzione

Ildifforme.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un itinerario sorprendente tra i capolavori della Capitale per scoprire Roma i suoi segreti, le sue infinite ricchezze storiche, al fine di informare e preparare centinaia di professori e dirigenti scolastici alle esperienze formative offerte dai viaggi culturali dedicati agli studenti di tutta Italia. Itinerari culturali che gli studenti potranno vivere una volta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

scuola 8216destinazione sapere8217 prof e dirigenti 8216a lezione8217 di viaggi d8217istruzione

© Ildifforme.it - Scuola, ‘Destinazione Sapere’: prof e dirigenti ‘a lezione’ di viaggi d’istruzione

In questa notizia si parla di: scuola - destinazione

Scuola, arresto in flagranza per i genitori che aggrediscono i prof: Valditara spacca la scuola. Sì dei presidi, No dei docenti, genitori divisi - La proposta del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di estendere la misura dell’arresto in flagranza di reato alle aggressioni nei confronti del personale scolastico, divide il ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Scuola, educazione sessuale solo con l’ok dei genitori. Arresto in flagranza per aggressioni ai prof - Mentre in Italia manca ancora una legge sull’educazione sessuale obbligatoria a scuola, il governo stringe le maglie sulle attività extracurricolari di formazione sull’affettività e il sesso in classe ... Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola 8216destinazione Sapere8217 Prof