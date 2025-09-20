Scout il gruppo di Trecate compie 80 anni | tutti gli appuntamenti

Una tappa importante del cammino. Il gruppo Scout di Trecate ha raggiunto i suoi primi 80 anni di storia e per questo ha scelto di organizzare alcuni momenti speciali da condividere con la comunità.Due i week end di festa, il 27 e 28 settembre e poi il 3, 4 e 5 ottobre, il tutto con il patrocinio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Scout, il gruppo di Trecate compie 80 anni: tutti gli appuntamenti.

