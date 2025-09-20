Scout il gruppo di Trecate compie 80 anni | tutti gli appuntamenti
Una tappa importante del cammino. Il gruppo Scout di Trecate ha raggiunto i suoi primi 80 anni di storia e per questo ha scelto di organizzare alcuni momenti speciali da condividere con la comunità.Due i week end di festa, il 27 e 28 settembre e poi il 3, 4 e 5 ottobre, il tutto con il patrocinio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: scout - gruppo
Giubileo dei Giovani, un gruppo di scout è stato derubato degli zaini da campeggio
Rubano gli zaini da campeggio a un gruppo di scout durante il Giubileo: caccia ai ladri
Giubileo dei Giovani: un’esperienza indimenticabile per i ragazzi del gruppo scout Fse Battipaglia 7
Gruppo Scout Vicenza 3 FSE Vai su Facebook
Scout, il gruppo di Trecate compie 80 anni: tutti gli appuntamenti.
Un gruppo di 22 scout rimane bloccato lungo un sentiero: recuperati dal Soccorso Alpino - Intervento del Soccorso alpino del Centro Cadore è per aiutare un gruppo scout in difficoltà in Val di Faè. Segnala rainews.it