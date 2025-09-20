Roma - In occasione del Batman Day 2025, Roma veste i suoi spazi urbani con arte, fumetti, merchandising e programmi TV dedicati al Cavaliere Oscuro, tra eventi e live show. Era il 1939 quando sul numero 27 di Detective Comics compariva per la prima volta Batman, creato da Bob Kane e Bill Finger, diventando uno dei protagonisti più duraturi e riconoscibili dell’universo dei fumetti mondiali. Bruce Wayne non possiede superpoteri sovrumani, ma eccelle grazie alla sua intelligenza, alle abilità investigative e all’uso di tecnologia all’avanguardia; ormai, dopo più di 86 anni, il suo mito permea film, serie TV, animazione, videogiochi, e la cultura pop in generale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Scopri come Roma si trasforma in Gotham: il Batman Day 2025 invade la metro Ottaviano con sorprese