Scoppia il ‘caso Noa Lang’ | C’è un motivo per cui non gioca ed è più grave del previsto
Il colpo di mercato dell’estate azzurra porta il nome di Noa Lang, esterno offensivo olandese arrivato dal PSV per una cifra superiore ai 25 milioni di euro. Un investimento importante da parte del Napoli, che ha voluto puntare sulla sua qualità, velocità e imprevedibilità, garantendosi un profilo di prospettiva internazionale. Eppure, nelle prime settimane di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: scoppia - caso
Dopo “Mia Moglie”, scoppia il caso Phica.eu: politiche e influencer vittime di foto non consensuali
Regionali, Schlein: "Uniti vinciamo": Scoppia il caso Lucano in Calabria
Mondiale per Club, scoppia il caso: in arrivo una lunga squalifica
Scoppia il caso politico tra il Cio e il governo italiano durante il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il Comitato olimpico interna... Vai su Facebook
Reggio Calabria, scoppia il caso vara https://quotidianodelsud.it/calabria/reggio-calabria/cronache/feste-festivita/2025/09/16/reggio-calabria-scoppia-il-caso-vara… - X Vai su X