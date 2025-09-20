Scoppia il caos durante la partita | La Juve resta in 10
Ecco cosa è successo nel primo tempo della sfida in corso al Bentegodi Caos totale durante la partita della Juventus col Verona, in corso attualmente allo stadio ‘Bentegodi’ e valevole per la quarta giornata di Serie A. Spavento enorme, un altro giallo e i bianconeri restano in dieci uomini. (LaPresse) – Calciomercato.it Come sempre, tifosi juventini scatenati sui social. Su X, in particolare, valanga di commenti contro Federico Gatti, il quale ha iniziato la gara nel peggior modo possibile: cioè con un retropassaggio rischioso e un’ammonizione che lo mette a serio rischio cartellino rosso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: scoppia - caos
Una bella festa per bambini, poi l’orrore: un uomo nascosto dietro a un albero. Atti osceni, scoppia il caos
Ingresso negato nel locale, scoppia il caos: bottigliate e tavoli rotti
Traffico in tilt, scoppia il caos per strada: “Piovono soldi veri da lì”, shock. Cosa è successo
Caos sulla Flotilla, le accuse proprio a Greta Thunberg e scoppia il caso: “Cosa non dice” Vai su Facebook
Caos in Francia, scoppia la rivolta anti-immigrati: nove teste di maiale davanti alle moschee con la scritta “Macron” - X Vai su X
Scoppia una rissa tra i tifosi della Serbia durante la partita contro l'Inghilterra: caos sugli spalti; Barcellona-Real Madrid, l'arbitro designato scoppia in lacrime: caos alla vigilia della finale; Il debutto da titolare di Morata con il Galatasaray dura solo 30 minuti: ecco perché.
Scoppia il caos durante la partita: “La Juve resta in 10” - Caos totale durante la partita della Juventus col Verona, in corso attualmente allo stadio ‘Bentegodi’ e valevole per la quarta giornata di Serie A. Si legge su calciomercato.it
Caos Israele-Italia, invocato l’errore tecnico: “Ripetizione della partita” - Italia: cos'è successo nel corso del match valido per le qualificazioni Mondiali. Lo riporta calciomercato.it