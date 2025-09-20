Scopelliti in campo per Sarica ma lancia la battaglia in largo anticipo a Reggio Calabria
Giuseppe Scopelliti sta per saltare il guado? La posizione politica dell'ex sindaco è finora di assoluta indipendenza dai partiti, pur avendo assicurato e ribadito in tante occasioni pubbliche la volontà di dare un apporto di esperienza e visione a sostegno del centrodestra. Prima pensando. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Scopelliti in campo per Sarica, ma lancia la battaglia in largo anticipo a Reggio Calabria; Peppe Scopelliti e quel futuro politico tutto da scrivere. Non mi candido, ma farò campagna elettorale; Regionali, il ritorno di Scopelliti: «Ho deciso di scendere in campo per dare una mano. Sosterrò Occhiuto».
Regionali, Scopelliti torna tra la gente con l’endorsement a Sarica: ‘Percorso di avvicinamento a Reggio’ - "Scendo in campo, seppur non direttamente, per costruire con il centrodestra un progetto di città" le parole di Scopelliti ... Riporta citynow.it
Elezioni Regionali Calabria: la Lega ufficializza le candidature, in lista anche il reggino Sarica sostenuto da Scopelliti - Sono sette i candidati della Lega nella circoscrizione Sud per la provincia di Reggio Calabria in vista delle regionali del prossimo 5 e 6 ottobre. Secondo strettoweb.com