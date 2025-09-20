Scontro tra una bici e un' auto Nicola Casucci muore a soli 18 anni | Era un rider stava lavorando

20 set 2025

© Leggo.it - Scontro tra una bici e un'auto, Nicola Casucci muore a soli 18 anni: «Era un rider, stava lavorando»

