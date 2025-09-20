Scontro tra moto a Pisa non ce l’ha fatta Leonardo Renzoni Anche il 16enne è morto dopo l’incidente

Pisa, 20 settembre 2025 – Anche Leonardo non ce l’ha fatta. E’ doppia la tragedia avvenuta nel parcheggio dell’Ikea di Pisa nel pomeriggio del 17 settembre. Il ragazzo, ricoverato in gravissime condizioni, è morto nella notte dopo che anche l’amico, Jacopo Gambini, aveva perso la vita nel drammatico scontro. La famiglia, con il nullaosta della procura minorile che ha aperto un'indagine, ha autorizzato l'espianto degli organi. Secondo una ricostruzione della polizia municipale i due ragazzi in sella alle moto stavano probabilmente effettuando alcune evoluzioni acrobatiche in un piazzale della periferia sud. 🔗 Leggi su Lanazione.it

