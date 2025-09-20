Scontro tra moto a Pisa non ce l’ha fatta Leonardo Renzoni Anche il 16enne è morto dopo l’incidente

Pisa, 20 settembre 2025 – Anche Leonardo non ce l’ha fatta. E’ doppia la tragedia avvenuta nel parcheggio dell’Ikea di Pisa nel pomeriggio del 17 settembre. Il ragazzo, ricoverato in gravissime condizioni, è morto nella notte dopo che anche l’amico, Jacopo Gambini, aveva perso la vita nel drammatico scontro. La famiglia, con il nullaosta della procura minorile che ha aperto un'indagine, ha autorizzato l'espianto degli organi. Secondo una ricostruzione della polizia municipale i due ragazzi in sella alle moto stavano probabilmente effettuando alcune evoluzioni acrobatiche in un piazzale della periferia sud. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro tra moto a Pisa, non ce l’ha fatta Leonardo Renzoni. Anche il 16enne è morto dopo l’incidente

In questa notizia si parla di: scontro - moto

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale

Scontro tra moto e auto alla rotatoria

Nembro, scontro auto-moto: perde la vita un 53enne

Alghero, auto contro moto in via Cravellet: un ferito Ennesimo scontro all’incrocio con via Mazzini, l’uomo alla guida dello scooter ha riportato lievi escoriazioni Vai su Facebook

Jesolo, scontro moto-auto in rotatoria: muore a 23 anni. «Aveva appena raccontato gli amici quanto fosse felice» - X Vai su X

Scontro tra moto a Pisa, non ce l’ha fatta Leonardo Renzoni. Anche il 16enne è morto dopo l’incidente; Pisa, scontro tra moto in un parcheggio: morti due ragazzi di 16 e 17 anni; Indagini su scontro tra moto a Pisa, vittima 16enne e ferito grave 17enne.

Scontro tra moto a Pisa, non ce l’ha fatta Leonardo Renzoni. Anche il 16enne è morto dopo l’incidente - E’ doppia la tragedia avvenuta nel parcheggio dell’Ikea di Pisa nel pomeriggio del 17 settembre. lanazione.it scrive

Pisa, scontro tra moto nel parcheggio del centro commerciale: morti due ragazzi di 16 e 17 anni - I due adolescenti si erano dati appuntamento con i loro motorini, probabilmente per compiere qualche evoluzione sulle due ruote, che erano la loro passione ... Lo riporta fanpage.it