Scontro in moto fra minorenni | dopo Jacopo muore anche Leonardo

Non c'è stato niente da fare. Leonardo Renzoni, 16 anni, ricoverato dallo scorso 17 settembre all'ospedale Cisanello, è morto. Accertata nella notte la morte cerebrale, con la famiglia che avrebbe autorizzato la donazione degli organi. Il terribile incidente avvenuto nelle aree di parcheggio fra. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: scontro - moto

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale

Scontro tra moto e auto alla rotatoria

Nembro, scontro auto-moto: perde la vita un 53enne

+++ Pisa, scontro in moto: è morto anche Leonardo, aveva 16 anni Vai su Facebook

Jesolo, scontro moto-auto in rotatoria: muore a 23 anni. «Aveva appena raccontato gli amici quanto fosse felice» - X Vai su X

Scontro in moto fra minorenni: dopo Jacopo muore anche Leonardo; Il gioco in moto finisce in tragedia: muore a 17 anni, gravissimo l’amico; Tre minorenni su una moto feriti dopo lo schianto a Porto Cervo, uno è in Rianimazione.

Sfida mortale in moto al parcheggio Ikea: a Pisa perdono la vita due minorenni - Troppo gravi le ferite riportate da Jacopo e Leonardo nello scontro frontale, aperta un'inchiesta. Riporta dire.it

Scontro frontale tra moto, dopo Jacopo Gambini muore anche Leonardo Renzoni: «Stavano facendo delle acrobazie» - È di due giovani morti, un 17enne e un 16enne, il bilancio definitivo dell'incidente tra due moto che si era verificato nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre 2025 a ... Scrive ilmattino.it