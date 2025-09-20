Scontro frontale tra moto dopo Jacopo Gambini muore anche Leonardo Renzoni | Stavano facendo delle acrobazie

È di due giovani morti, un 17enne e un 16enne, il bilancio definitivo dell'incidente tra due moto che si era verificato nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre 2025 a Pisa,. 🔗 Leggi su Leggo.it

scontro frontale tra moto dopo jacopo gambini muore anche leonardo renzoni stavano facendo delle acrobazie

Scontro frontale tra moto, dopo Jacopo Gambini muore anche Leonardo Renzoni: «Stavano facendo delle acrobazie»

