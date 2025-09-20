Scontro frontale tra moto dopo Jacopo Gambini muore anche Leonardo Renzoni | Stavano facendo delle acrobazie
È di due giovani morti, un 17enne e un 16enne, il bilancio definitivo dell'incidente tra due moto che si era verificato nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre 2025 a Pisa,. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: scontro - frontale
Tragedia a Castilenti: 28enne di Elice muore in uno scontro frontale tra moto e auto
Scontro frontale sulla 63. Grave un ventiseienne, a Parma in elicottero
Scontro frontale tra due auto, uno dei conducenti resta bloccato nell'abitacolo: liberato dai Vigili del Fuoco
Scontro frontale in via IV Novembre, inutili i soccorsi inviati dal 118. Indagini affidate ai carabinieri Vai su Facebook
Scontro frontale tra due auto, ferito gravemente un conducente portato con l'eliambulanza all'ospe... - X Vai su X
Scontro frontale tra moto, dopo Jacopo Gambini muore anche Leonardo Renzoni: «Stavano facendo delle acrobazie»; Scontro frontale tra moto a Pisa, morti due ragazzi di 16 e 17 anni; Scontro in moto fra minorenni: dopo Jacopo muore anche Leonardo.
Scontro frontale tra moto, dopo Jacopo Gambini muore anche Leonardo Renzoni: «Stavano facendo delle acrobazie» - È di due giovani morti, un 17enne e un 16enne, il bilancio definitivo dell'incidente tra due moto che si era verificato nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre 2025 a ... Secondo ilmattino.it
Scontro frontale tra moto, dopo Jacopo Gambini muore anche Leonardo Renzoni: «Stavano effettuando delle evoluzioni acrobatiche» - È di due giovani morti, un 17enne e un 16enne, il bilancio definitivo dell'incidente tra due moto che si era verificato nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre 2025 a ... Segnala leggo.it