Scontro frontale tra moto a Pisa morti due ragazzi di 16 e 17 anni

(Adnkronos) – E' di due ragazzi morti, un 17enne e un 16enne, il bilancio definitivo dell'incidente tra due moto che si era verificato nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre a Pisa, nella zona industriale. Il 17enne era morto poco dopo l'arrivo in ospedale, mentre il 16enne era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva in .

In questa notizia si parla di: scontro - frontale

Scontro frontale in via IV Novembre, inutili i soccorsi inviati dal 118. Indagini affidate ai carabinieri

Scontro frontale tra due auto, ferito gravemente un conducente portato con l'eliambulanza all'ospe...

Lo scontro nel parcheggio, la morte a 17 anni: cosa è accaduto. Grave un altro giovane; Scontro frontale tra due moto, l'equivoco nell'identificazione dei due giovani; Scontro frontale tra moto a Pisa, morti due ragazzi di 16 e 17 anni.

Pisa, scontro tra moto nel parcheggio del centro commerciale: morti due ragazzi di 16 e 17 anni - I due adolescenti si erano dati appuntamento con i loro motorini, probabilmente per compiere qualche evoluzione sulle due ruote, che erano la loro passione ... Segnala fanpage.it

Scontro tra moto a Pisa, non ce l’ha fatta Leonardo Renzoni. Anche il 16enne è morto dopo l’incidente - E’ doppia la tragedia avvenuta nel parcheggio dell’Ikea di Pisa nel pomeriggio del 17 settembre. lanazione.it scrive