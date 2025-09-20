Scontro fra moto e bicicletta | grave un bambino di 12 anni

Bresciatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pomeriggio drammatico a Manerbio, dove intorno alle 13 un bambino di 12 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale lungo via Boccaccio. Il ragazzo, in sella alla sua bicicletta, si è scontrato con una moto Bmw GS750 guidata da un 55enne del posto.Stando alle prime ricostruzioni dei. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scontro - moto

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale

Scontro tra moto e auto alla rotatoria

Nembro, scontro auto-moto: perde la vita un 53enne

Scontro fra moto e bicicletta: grave un bambino di 12 anni; Manerbio, scontro tra bici e moto: grave un bambino di 12 anni; Bici travolta da una moto alla Rossia: due feriti gravi.

Manerbio, scontro tra bici e moto: grave un bambino di 12 anni - Il ragazzino del paese stava uscendo da una strada laterale quando una moto condotta da un 55enne lo ha travolto. Lo riporta giornaledibrescia.it

scontro moto bicicletta graveScontro tra bici, grave l’ex maratoneta Marchei - L’incidente sulla pista ciclabile: è stato soccorso dal comandante del 1° nucleo sommozzatori Giuseppe Simeone: "Non respirava" ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scontro Moto Bicicletta Grave