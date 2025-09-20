Scontro fra auto e camion a Cappelle sul Tavo | un ferito FOTO

Ilpescara.it | 20 set 2025

Incidente stradale nella serata del 19 settembre a Cappelle sul Tavo. Verso le 21,30, per circostanze ancora da chiarire, un camion e una fiat Punto si sono scontrate all'altezza del cimitero, lungo la strada che da Terrarossa conduce verso la statale 151. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

