Scontro fra auto e camion a Cappelle sul Tavo | un ferito FOTO
Incidente stradale nella serata del 19 settembre a Cappelle sul Tavo. Verso le 21,30, per circostanze ancora da chiarire, un camion e una fiat Punto si sono scontrate all'altezza del cimitero, lungo la strada che da Terrarossa conduce verso la statale 151. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
