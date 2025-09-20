Scontro con Sinner basta una sola parola | panico in diretta tv

Lo scontro con Jannik Sinner ha generato momenti di panico: nessuno immaginava potesse accadere in diretta TV. Jannik Sinner sarà in campo nell’ATP 500 di Pechino. Il campione italiano, scivolato nella posizione numero 2 al mondo dopo il ko subito da Carlos Alcaraz nella finale degli US Open, guida comunque le teste di serie nel torneo cinese vista l’assenza del rivale spagnolo (che sarà invece protagonista a Tokyo). Comincerà proprio da Pechino la caccia di Sinner a quel primato nella classifica ATP strappatogli da Alcaraz dopo 454 giorni di ‘regno’. Tuttavia in molti sono convinti che difficilmente Jannik riuscirà a riconquistare il primo posto già entro il 2025. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

