AGI - È morto mentre faceva una consegna ad Andria. Un ragazzo di 18 anni, residente in città e impegnato come rider, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri notte intorno alle 23.30. Il diciottenne, in sella al suo scooter, si è scontrato con un' auto all'incrocio tra viale Virgilio, via Ospedaletto e viale Orazio. L' impatto è stato violento e non gli ha lasciato scampo. Sul posto è intervenuto il 118. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all' ospedale di Andria, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro e verificare le eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Scontro auto-scooter, muore un rider ad Andria