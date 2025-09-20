Scontro auto-scooter muore un rider ad Andria
AGI - È morto mentre faceva una consegna ad Andria. Un ragazzo di 18 anni, residente in città e impegnato come rider, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri notte intorno alle 23.30. Il diciottenne, in sella al suo scooter, si è scontrato con un' auto all'incrocio tra viale Virgilio, via Ospedaletto e viale Orazio. L' impatto è stato violento e non gli ha lasciato scampo. Sul posto è intervenuto il 118. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all' ospedale di Andria, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro e verificare le eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: scontro - auto
Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale
Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave
Scontro auto-scooter a Baganzola: un ferito grave, è in Rianimazione
Scontro bici-auto ad Andria, morto un rider di 18 anni #andria #incidente #rider #20settembre - X Vai su X
Alghero, auto contro moto in via Cravellet: un ferito Ennesimo scontro all’incrocio con via Mazzini, l’uomo alla guida dello scooter ha riportato lievi escoriazioni Vai su Facebook
Scontro auto-scooter, muore un rider ad Andria; Carobbio degli Angeli, scontro tra auto e moto nella notte: muore un 55enne; Muore dopo l’incidente in bici, addio a Silvano Dondi.
Scontro tra scooter a Malamocco, muore il 74enne Silvio Capuzzo: 25 anni fa stessa sorte per il figlio - L’altro scooterista è in ospedale in condizioni stabili ... virgilio.it scrive
Scontro frontale scooter-auto ad Arezzo: muore a 50 anni il noto ristoratore Emanuele Di Rocco - L'incidente nella serata di venerdì poi la corsa a Careggi con l'elicottero: è morto la mattina dopo dopo alcune ore di agonia ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it