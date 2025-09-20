Scontro auto-scooter ad Andria muore il rider 18enne Nicola Casucci
La procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale in seguito all’incidente avvenuto nella tarda serata di ieri ad Andria, in cui ha perso la vita il rider 18enne Nicola Casucci. Come atto dovuto è stata iscritta nel registro degli indagati la donna di 28 anni alla guida di una Fiat Panda che avrebbe travolto il giovane. La conducente è stata sottoposta ad alcol e drug test, entrambi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
