Scontro auto-bicimuore un rider 18enne

10.00 Un ciclofattorino di 18 anni è morto in un incidente stradale nel centro di Andria, in Puglia. Il rider, in sella alla sua bicicletta, si è scontrato con un'auto guidata da una donna di 28 anni. Ogni tentativo di rianimare il giovane sono stati inutili La conducente della macchina è risultata negativa ai test per alcol e droghe. Bicicletta e veicolo sequestrati. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 23.30. Il ragazzo era impegnato con una consegna. Indagano i Carabinieri sulla dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

