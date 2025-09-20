Scontri sull’autostrada A12 In arrivo un altro Daspo Linea dura del questore

Sono andate avanti le indagini della Digos della Questura di Lucca sui partecipanti agli scontri tra gli ultras di Lucchese e Perugia del 23 febbraio scorso in corrispondenza dell’Area di Servizio "Versilia Est". La Divisione Polizia Anticrimine della Questura ha disposto un ulteriore Daspo per 5 anni con obbligo di firma in Questura ad ogni incontro della Lucchese: due volte tra primo e secondo tempo se la Lucchese gioca in casa, una volta se gioca in trasferta. L’obbligo è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Lucca per l’intero periodo di validità del provvedimento inibitorio. Colpito dal provvedimento un ultras della Lucchese 49enne, coindagato per i reati di rissa e danneggiamento, il tutto aggravato dalla circostanza di aver commesso il fatto a causa di manifestazioni sportive, nonché per l’ulteriore delitto del porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

