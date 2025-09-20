Scontri in A12 | altro Daspo Linea dura del questore
Sono andate avanti le indagini della Digos della Questura di Lucca sui partecipanti agli scontri tra gli ultras di Lucchese e Perugia del 23 febbraio scorso in corrispondenza dell’ Area di Servizio “Versilia Est”. La Divisione Polizia Anticrimine della Questura ha disposto un ulteriore Daspo per 5 anni con obbligo di firma in Questura ad ogni incontro della Lucchese: due volte tra primo e secondo tempo se la Lucchese gioca in casa, una volta se gioca in trasferta. L’obbligo è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Lucca per l’intero periodo di validità del provvedimento inibitorio. Colpito dal provvedimento un ultras della Lucchese 49enne, coindagato per i reati di rissa e danneggiamento, il tutto aggravato dalla circostanza di aver commesso il fatto a causa di manifestazioni sportive, nonché per l’ulteriore delitto del porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scontri sull'autostrada A12. In arrivo un altro Daspo. Linea dura del questore
